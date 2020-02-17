2020-02-17T19:58:28+03:00
Общество

Минобрнауки отберет вузы, которые разработают гибкие учебные программы

В интервью «Комсомольской правде» министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, как будет реализована возможность для студентов корректировки направления подготовки после 2 курса
Александр МИЛКУС
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Министр науки и высшего образования Валерий ФальковМинистр науки и высшего образования Валерий ФальковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил разрешить студентам менять специальность после второго курса.

- Речь все-таки не идет о принципиальной смене направления подготовки. Если вы планировали быть гуманитарием, вряд ли удастся перевестись на третий курс математического факультета, - пояснил в интервью «Комсомолке» министр науки и высшего образования Валерий Фальков. - Но корректировки возможны.

Министр напомнил, что первый год обучения – это традиционные во всех российских университетах программы, включающие много общеобразовательных предметов. Они дают общекультурный базис.

- Систему надо настроить таким образом, чтобы первые год или два в основном занимало получение такого рода знаний, - подчеркнул Фальков. – А в последующем, если появится такая необходимость, дать возможность сделать свою образовательную программу уникальной. Например, ты изучаешь химию, но понимаешь, что тебе не хватает углублённого иностранного языка. И ты добавляешь модуль специализированного английского.

Министр подчеркнул, что целая группа ведущих российских вузов сегодня «последовательно перестраивает свою образовательную деятельность на основе индивидуализации».

- Не думаю, что будет какая-то принудительная программа, чтобы все вузы обязательно перешли на такую систему, - заметил Фальков. - Мы сейчас как раз обсуждаем, каким образом это выстроить. Но – первое - это должно быть по желанию. Второе – на конкурентной основе. Будет отобрана первая группа вузов, которая готова и хочет перестраивать учебный процесс, делать его более гибким. Отбор пройдет по отдельному конкурсу.

Полный текст интервью читайте здесь!

ИСТОЧНИК KP.RU

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