2020-02-17T14:59:17+03:00
Общество

Военный историк объяснил, к чему приведут попытки искажения истории

Со временем молодое поколение будет знать только ту версию событий ВОВ, которая описана в учебниках
Елена АКИМОВА
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Историк рассказал о последствиях переписывания историиИсторик рассказал о последствиях переписывания истории
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Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Балашихинского района Кнутов Юрий оценил попытки ряда стран переписать историю.

Часто в учебниках отражаются события в угоду нынешней политической ситуации.

-Во времена, когда существовал Советский Союз, Германская демократическая республика и вообще социалистические страны велось разоблачение нацистских преступлений, нацизм осуждался как идеология. Поэтому люди старшего поколения осознают, какое преступление было совершено против человечности, - объясняет эксперт.

Ситуация стала меняться после распада СССР, затем США почувствовали себя победителями в Холодной войне, и идея нацизма обернулась на пользу Штатам. “Об этом свидетельствует ситуация в Прибалтике, на Украине, отказ поддержать резолюции ООН с осуждением нацизма”.

По мнению эксперта, в Германии остаются люди, правильно воспринимающие роль Советского Союза и роль Красной армии.

-Огорчает тот факт, что происходит искажение в современных учебниках истории Второй мировой войны. Это будет откладываться в головах тех молодых поколений, которые придут к власти через 10-15 лет. Не удивлюсь, если со временем мир будет считать, что войну начали в СССР, а не в гитлеровской Германии, - заключил Юрий Кнутов.

Ранее немецкий писатель поблагодарил RT за возможность отправить ветеранам #ПочтуПобеды. Вольф фон Фихтенберг отметил важность освобождения Европы от нацизма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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