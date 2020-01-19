Путин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информацию
Попыткам Запада переписать историю Россия должна противопоставить объективную информацию, чтобы настоящая память не забывалась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.
«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», – заявил российский лидер.
Путин напомнил необходимости создания центра архивных материалов. По его словам, такой центр на десятилетия вперед не позволит «никому извращать историю» своих «политических сиюминутных целей» и «наносить ущерб памяти» россиян.
«Как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», – заключил глава государства.
Как сообщал сайт kp.ru, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне представители многих стран хотят обвинить СССР в начале Второй Мировой. Так, нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что Советский Союза наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале войны.
Напомним, в ходе послания Федеральному собранию российский лидер сообщил о необходимости сохранить память и правду о Второй Мировой войне. Он анонсировал создание крупнейшего документального архива об этом периоде истории, материалы которого будут доступны всему миру и пообещал таким образом «заткнуть рот» тем, кто переписывает историю.
ИСТОЧНИК KP.RU