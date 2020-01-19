2020-01-19T14:26:12+03:00
Общество

Путин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информацию

Российский лидер напомнил о необходимости создания центра архивных фото- и видеоматериалов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информациюПутин: попыткам Запада переписать историю мы должны противопоставить объективную информациюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Попыткам Запада переписать историю Россия должна противопоставить объективную информацию, чтобы настоящая память не забывалась. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин.

«Мы никому ничего не должны доказывать и должны сделать другое. Мы должны сделать все, чтобы эта правда не забывалась. Мы должны противопоставить этому объективную информацию, которой у нас достаточно», – заявил российский лидер.

Путин напомнил необходимости создания центра архивных материалов. По его словам, такой центр на десятилетия вперед не позволит «никому извращать историю» своих «политических сиюминутных целей» и «наносить ущерб памяти» россиян.

«Как показывает жизнь: все забывается, все стирается, а это мы не можем позволить никому стереть и не позволим», – заключил глава государства.

Как сообщал сайт kp.ru, в преддверии 75-летия победы в Великой Отечественной войне представители многих стран хотят обвинить СССР в начале Второй Мировой. Так, нижняя палата польского парламента приняла резолюцию о том, что Советский Союза наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале войны.

Напомним, в ходе послания Федеральному собранию российский лидер сообщил о необходимости сохранить память и правду о Второй Мировой войне. Он анонсировал создание крупнейшего документального архива об этом периоде истории, материалы которого будут доступны всему миру и пообещал таким образом «заткнуть рот» тем, кто переписывает историю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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