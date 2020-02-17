"Март - типично зимний месяц": В Гидрометцентре рассказали, когда Россию ожидают настоящие морозы

17 Февр. 2020 2020-02-17T15:38:00+03:00

Роман Вильфанд отметил, что весна никогда не происходит в один и тот же день. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптик Роман Вильфанд считает, что холодное начало весны пугает россиян из-за того, что они отвыкли от нормальной для России зимы

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Радио "Комсомольская правда" о грядущих мартовских морозах, которые являются нормой, но удивляют россиян на фоне нестандартно тёплой зимы.

Вильфанд отметил, что март - типично зимний месяц, а весна начинается 1 марта только номинально. На деле же смена сезона никогда не происходит в один и тот же день.

- Это кажется, что весна начинается с 1 марта. Это в бухгалтерии первый квартал начинается с 1 января, второй - с 1 апреля. А весна у нас никогда в один и тот же день не начинается. Но уж точно - не в марте, - рассказал он.

Синоптик также сказал, что в азиатской части России нормой являются 25-30-и градусные морозы в марте, поэтому температура в -7...-10 градусов нельзя назвать чем-то необычным для первого месяца весны.

- Просто мы все настолько избалованы нынешней зимой фантастической, - объяснил удивление россиян Вильфанд и добавил, что по всем предварительным расчётам специалистов Гидтрометцентра в первой половине марта прогнозируется снижение температуры до 5-10 градусов ниже 0.

ИСТОЧНИК KP.RU