2020-02-17T16:49:07+03:00
Происшествия

Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр

В кассе сработал датчик радиационного контроля
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
В кассе сработал датчик радиационного контроляВ кассе сработал датчик радиационного контроляФото: Анастасия ОСИПОВА
Изменить размер текста:

В один из московских банков мужчина принес «фонящие» купюры, на которые отреагировали датчики радиационного контроля в кассе.

«В офис банка на улице Привольная пришел мужчина, чтобы внести деньги в кассу. В кассе сработал датчик радиационного контроля», - передает «Интерфакс» сообщение информированного источника.

На данный момент отделение банка приостановило работу. Туда прибудет лаборатория, которая проведет замеры радиации.

Напомним, в 2011 году в Приморье из Японии прибыли больше пятидесяти «фонящих» машин. Специалисты не выпускали железных коней из порта, пока их владельцы не закажут проведение дезактивации. После проведения тщательного осмотра выяснилось, что покрышки оказались действительно «зараженными». Специалисты пришли к выводу, что 29 опасных покрышек находились в районе атомной электростанции «Фукусима», где в том году произошла катастрофа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые: плохое качество сна у женщин приводит к сердечным заболеваниям
Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр
Лавров о возможности проведения нормандского саммита в апреле: «Пожелания, не более того»
Начальник полиции Москвы Сергей Плахих подал в отставку
Легендарного разведчика Ботяна похоронили на Аллее Героев на Троекуровском кладбище
Пусть идет в Пенсионный фонд: В Большом театре ответили на претензии Волочковой
Гидрометцентр 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта, чтобы выразить своё "тёплое" отношение к женщинам
"Март - типично зимний месяц": В Гидрометцентре рассказали, когда Россию ожидают настоящие морозы
Протоирей Смирнов пожаловался на угрозы после его слов о гражданских женах
Исламисты убили 24 прихожан в церкви в Буркина-Фасо
Шойгу прибыл на переговоры в Сербию
Всех украинских прокуроров, расследовавших дело MH17, отстранили от работы
Военный историк объяснил, к чему приведут попытки искажения истории
В Подмосковье полицейский производил и продавал амфетамин