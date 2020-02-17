Московский банк закрыли из-за «фонящих» купюр

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:49:07+03:00

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В один из московских банков мужчина принес «фонящие» купюры, на которые отреагировали датчики радиационного контроля в кассе.

«В офис банка на улице Привольная пришел мужчина, чтобы внести деньги в кассу. В кассе сработал датчик радиационного контроля», - передает «Интерфакс» сообщение информированного источника.

На данный момент отделение банка приостановило работу. Туда прибудет лаборатория, которая проведет замеры радиации.

Напомним, в 2011 году в Приморье из Японии прибыли больше пятидесяти «фонящих» машин. Специалисты не выпускали железных коней из порта, пока их владельцы не закажут проведение дезактивации. После проведения тщательного осмотра выяснилось, что покрышки оказались действительно «зараженными». Специалисты пришли к выводу, что 29 опасных покрышек находились в районе атомной электростанции «Фукусима», где в том году произошла катастрофа.

ИСТОЧНИК KP.RU