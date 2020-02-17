SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками
Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin. С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 300 космических аппаратов системы Starlink.
Как сообщает компания SpaceX, запуск был осуществлен в 10:05 по времени Восточногобережья США (18:05 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.
Как сообщал сайт kp.ru, изначально запуск был запланирован на воскресенье, 16 февраля, но по техническим причинам американская компания отложила запланированный пуск.
Напомним, Starlink - программа глобального широкополосного интернета, которая должна состоять из почти 4,5 тысячи микроспутников на высоте 1100 – 1300 километров и 7,5 тысячи аппаратов выведут на высоте не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет.
ИСТОЧНИК KP.RU