SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с очередными 60 спутниками

17 Февр. 2020 2020-02-17T18:41:35+03:00

С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка компании будет состоять из 300 космических аппаратов системы Starlink

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Американская компания SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin. С учетом вывода нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 300 космических аппаратов системы Starlink.

Как сообщает компания SpaceX, запуск был осуществлен в 10:05 по времени Восточногобережья США (18:05 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как сообщал сайт kp.ru, изначально запуск был запланирован на воскресенье, 16 февраля, но по техническим причинам американская компания отложила запланированный пуск.

Напомним, Starlink - программа глобального широкополосного интернета, которая должна состоять из почти 4,5 тысячи микроспутников на высоте 1100 – 1300 километров и 7,5 тысячи аппаратов выведут на высоте не более 346 километров. Такое количество космических объектов позволит обеспечить широкополосным доступом в интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU