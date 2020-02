Многоразовая ступень ракеты SpaceX при посадке промахнулась и упала в воду

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:16:25+03:00

Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 американской компании SpaceX при посадке промахнулась и упала в воду при посадке после вывода в космос спутников.

В SpaceX сообщили, что ступень упала в Атлантику вблизи плавучей платформы Of Course I Still Love You, находившуюся в 630 км от космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень использовалась для запуска уже в четвертый раз.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в понедельник, 17 февраля, в 10:05 по времени Восточногобережья США (18:05 мск) SpaceX осуществила запуск двухступенчатой ракеты Falcon с шестью десятками спутников проекта Starlin. Теперь орбитальная группировка американской компании будет состоять уже из 300 космических аппаратов системы Starlink.

Программа глобального широкополосного интернета Starlink должна будет включать около 4,5 тысячи микроспутников на высоте 1100 – 1300 километров и 7,5 тысячи аппаратов на высоте не более 346 километров.

Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU