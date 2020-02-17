Вернувшуюся из Китая студентка МГУ госпитализировали из-за подозрения на коронавирус
В понедельник, 17 февраля, из студенческого общежития с подозрением на коронавирус госпитализировали 23-летнюю гражданку Китая, учащуюся в МГУ.
«К студентке в общежитие МГУ была вызвана скорая медицинская помощь в связи с проявлениями у нее легких признаков ОРВИ. Некоторое время назад она вернулась из Китая, поэтому такие случаи на особом контроле медиков», - сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы
В Департаменте сообщили, что девушку госпитализировали в инфекционную больницу, где будет проведен анализ на коронавирус COVID-19.
Отметим, что на данный момент в Москве случаев коронавирусов не зафиксирован. Как сообщал сайт kp.ru, по данным Роспотребнадзора, на 17 февраля в России не выявлено новых зараженных «китайской пневмонией». Два пациента уже вылечились и выписаны из больниц. По данным на 08.00 Мск 17 февраля в Китае сообщили о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся.
У гражданки России на круизном лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус.На данный момент общее число зараженных на круизном лайнере составляет 454 человека
ИСТОЧНИК KP.RU