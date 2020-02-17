Число зараженных коронавирусом за пределами Китая приблизилось к 700

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:33:54+03:00

В ВОЗ отметили снижение количества новых случаев заражения, но призвали интерпретировать этот тренд «с большой осторожностью»

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Число зараженных коронавирусом COVID-19 за пределами Китая приблизилось к 700, три человека скончались. Такие данные привел генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

«За пределами Китая ВОЗ получила сообщения о 694 случаях СOVID19 в 25 странах мира и трех погибших», - завил он на брифинге.

Гебрейесус сообщил, что по данным на 6.00 Женевы (08.00 Мск) Китай сообщил о 70 635 случаях заражения COVID19, включая 1772 скончавшихся. За последние 24 часа Китай сообщил о 2051 клинически и лабораторно подтвержденных новых случаях заражения.

Число жертв коронавируса нового типа в Китае 08.00 Мск в понедельник, 17 февраля, выросло до 1772. Количество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 70 635, при этом за минувшие сутки выявлены 2051 новых заразившихся.

Глава ВОЗ отметил, что эти данные показывают о снижении количества новых случаев заражения, но «этот тренд надо интерпретировать с большой осторожностью, он может измениться». «Пока слишком рано говорить о том, что это снижение продолжится. Пока рассматриваются все сценарии», - предупредил он.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, по данным Роспотребнадзора, на 17 февраля в России не выявлено новых зараженных коронавирусом. Два пациента уже вылечились и выписаны из больниц

ИСТОЧНИК KP.RU