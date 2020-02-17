2020-02-17T10:25:17+03:00
Общество

Данные на 17 февраля: в России не выявлено новых зараженных коронавирусом

Два пациента с новым инфекционным заболеванием уже вылечились и выписаны из больниц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В России не зафиксировано новых случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на понедельник, 17 февраля.

За все время мониторинга на территории нашей страны выявлено лишь два случая заболевания инфекцией Covid-19. Оба зараженных являются прибывшими из-за границы гражданами КНР.

"12 февраля заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - сообщается на сайте ведомства.

Жизнь в карантине.Россиян из Уханя на 2 недели поместили в карантин Для наших соотечественников выделили целый санаторий под Тюменью. Посмотрите, как им там живётся

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Данные на 17 февраля: в России не выявлено новых зараженных коронавирусом
Девушка погибла во время празднования Дня влюбленных со своим парнем
В подмосковном Щелково медсестра ударила мужа ножом в живот
Япония определилась со слоганом для летней Олимпиады-2020
NASA показало самые высокие облака в атмосфере планеты
Жителям китайского Хубэя запретили выходить из домов и собираться вместе
Сильные морозы могут вернуться в Россию в марте
Россиян ждут трехдневные выходные из-за Дня защитника Отечества
В Госдуме предлагают присвоить экологический класс всем автомобилям
Иностранцы стали больше инвестировать в экономику Китая
"США в своем стиле": Лавров оценил "сделку века" по Израилю и Палестине
В России появятся «дружелюбные переходы» и приподнятые «зебры»
Зашел на сайт - лови звонок: в России новая эпидемия телефонного спама