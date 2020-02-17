Данные на 17 февраля: в России не выявлено новых зараженных коронавирусом
В России не зафиксировано новых случаев заражения китайским коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора на понедельник, 17 февраля.
За все время мониторинга на территории нашей страны выявлено лишь два случая заболевания инфекцией Covid-19. Оба зараженных являются прибывшими из-за границы гражданами КНР.
"12 февраля заболевшие выписаны с выздоровлением. Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - сообщается на сайте ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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