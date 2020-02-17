МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России

17 Февр. 2020 2020-02-17T20:58:28+03:00

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Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России и выразил протест в связи с задержанием в Азовском море четырех украинских рыбаков.

В ходе встречи было передано требование «безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь».

«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Напомним, 15 февраля в Азовском море задержали небольшое судно с четырьмя украинцами, у которых при себе не было никаких документов. На борту нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, запрещённую для ловить рыбу. Их доставили в Керчь для выяснения обстоятельств случившегося. Позже задержанные рыбаки признали факт браконьерства.

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

В прокуратуре на Украине сообщили об открытии уголовного дела по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.

Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/761044" frameborder="0"></iframe> Допрос капитана задержанного украинского судна.

ИСТОЧНИК KP.RU