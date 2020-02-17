МИД Украины вызвал временного поверенного в делах России
Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах России и выразил протест в связи с задержанием в Азовском море четырех украинских рыбаков.
В ходе встречи было передано требование «безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь рыболовный инвентарь».
«Требуем от российской стороны неуклонно придерживаться своих международно-правовых обязательств и договоров, стороной которых она является, и безотлагательно предоставить исчерпывающую информацию относительно обстоятельств задержания украинского рыболовного судна и четырех членов его экипажа», - говорится в комментарии, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Напомним, 15 февраля в Азовском море задержали небольшое судно с четырьмя украинцами, у которых при себе не было никаких документов. На борту нашли 290 экземпляров камбалы и ставную сеть, запрещённую для ловить рыбу. Их доставили в Керчь для выяснения обстоятельств случившегося. Позже задержанные рыбаки признали факт браконьерства.
Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю
В прокуратуре на Украине сообщили об открытии уголовного дела по факту задержания российскими пограничниками украинского судна в Азовском море.
Фото: Пресс-служба погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю
Допрос капитана задержанного украинского судна.
ИСТОЧНИК KP.RU