В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги

18 Февр. 2020 2020-02-18T05:47:35+03:00

Из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит за услуги ЖКХ Фото: Олег УКЛАДОВ

Как пояснил автор законодательной инициативы, из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам

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В России могут запретить отключать за долги услуги ЖКХ в многоквартирных домах – отопление, горячую и холодную воду. Дело в том, что людей, которые не в состоянии погасить задолженности по платежкам за «коммуналку», в нашей стране не так уж и много, а из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам.

Внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс России предложил депутат Госдумы Алексей Куринный, он и законопроект уже разработал. Парламентарий пояснил, что причиной такой инициативы послужили многочисленные жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за нерадивых соседей.

«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», - рассказал депутат газете «Известия».

Он добавил, что отопление тоже нельзя отключать, ведь тогда семьям, которые не могут заплатить за газ, придется жить в холоде.

Отмечается, что правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект Куренного, а намерение поддержать документ уже высказали в нескольких парламентских фракциях.

ИСТОЧНИК KP.RU