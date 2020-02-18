В России могут запретить отключать услуги ЖКХ за долги
В России могут запретить отключать за долги услуги ЖКХ в многоквартирных домах – отопление, горячую и холодную воду. Дело в том, что людей, которые не в состоянии погасить задолженности по платежкам за «коммуналку», в нашей стране не так уж и много, а из-за соседей-должников страдают и те, кто исправно платит по всем счетам.
Внести соответствующие поправки в Жилищный кодекс России предложил депутат Госдумы Алексей Куринный, он и законопроект уже разработал. Парламентарий пояснил, что причиной такой инициативы послужили многочисленные жалобы граждан, чьи квартиры затопило из-за нерадивых соседей.
«Сегодня из-за этих отключений страдают все жильцы многоквартирных домов, даже если у них нет долгов. После перекрытий канализация выливается в другие квартиры, всё приводит к жуткой антисанитарии со всеми вытекающими последствиями», - рассказал депутат газете «Известия».
Он добавил, что отопление тоже нельзя отключать, ведь тогда семьям, которые не могут заплатить за газ, придется жить в холоде.
Отмечается, что правовое управление Госдумы уже дало положительное заключение на законопроект Куренного, а намерение поддержать документ уже высказали в нескольких парламентских фракциях.
ИСТОЧНИК KP.RU