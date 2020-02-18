Посол: израильтяне "неподобающе" обращаются с россиянами в аэропортах

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:16:59+03:00

В прошлом году в страну не пусти около шести тысяч наших соотечественников

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Россияне постоянно подвергаются "неподобающему обращению" со стороны сотрудников израильских аэропортов.

При проверке документов и осмотре в зоне прилёта, в частности в воздушной гавани имени Бен-Гуриона, граждан без объяснения причин задерживают на длительное время, иногда в тесных помещениях. При этом у пассажиров временно забирают телефоны. Воду и продукты питания не предоставляют.

По словам посла РФ Анатолия Викторова, только в прошлом году в Израиль не пустили около шести тысяч российских туристов и паломников. Из них как минимум 600 человек — без существенных на то оснований.

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ИСТОЧНИК KP.RU