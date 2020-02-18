Канада начала депортацию переводчика, обвиняемого в причастности к уничтожению Ейского детдома

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:59:24+03:00

Гельмут Оберлендер был членов зондеркоманды, которая в 1942 году жестоко убила советских детей

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Власти Канады запустили процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера, которого в России обвиняют в причастности к уничтожению детского дома в Ейске в 1942 году. Предполагается, что уроженец Запорожской области был переводчиком зондеркоманды и посредничал в переговорах нацистов с советскими солдатами.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году Следственный комитет РФ изучил рассекреченные ФСБ материалы дела о жестоком убийстве воспитанников Ейского детдома, которых загнали в мобильные газовые камеры, и завел уголовное дело по статье "Геноцид". В рамках расследования у Канады были запрошены материалы, в том числе по Оберлендеру.

По данным следствия, он скрывался от уголовной ответственности с момента капитуляции Германии, а в декабре 2019-го был лишен гражданства Канады, поскольку скрыл своё участие в деятельности зондеркоманды.

Рассматривать апелляцию на такое решение Верховный суд отказался. Процесс депортации начался, но находится далеко не на завершающей стадии.

"Сейчас не ведется какого-либо процесса экстрадиции", - цитирует РИА Новости адвоката Оберлендера Рона Поултона.

ИСТОЧНИК KP.RU