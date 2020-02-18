"Это просто немыслимо": В Минске оценили слова Пристайко о войне Белоруссии и России

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:08:07+03:00

Геннадий Давыдько заявил, что Украине терять нечего, а вот отношения республики и Москвы находятся на другом уровне

Изменить размер текста: A A

Председатель комиссии Палаты представителей Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько назвал "не очень обдуманными" слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что республика якобы вступит в войну с Россией.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению главы ведомства, Минску придется так поступить, чтобы остаться независимым.

Давыдько же считает, что украинцы делают такие заявления, поскольку им уже нечего терять во взаимоотношениях с Россией. У белорусов же другой характер и ментальность, а отношения с Москвой находятся на "более высоком уровне".

"Тем более у нас есть пример Украины... Отношения [России и Белоруссии] – они, естественно, непростые, как у любых государств, но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть", - цитирует РИА Новости председателя комиссии.

Парламентарий подчеркнул, что русские и белорусы - представители братских народов, за что надо держаться. Мелкие конфликты экономического характера не должны перерасти в политические и военные.

"Я бы на его (Пристайко – прим. ред.) месте воздержался от таких заявлений, но, видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И, конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России, и Беларуси в том числе", - подытожил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU