2020-02-18T14:19:22+03:00
Общество

Госдума приняла закон о разрешении показа нацистской символики без пропаганды

Её можно использовать в произведениях, которыми формируется негативное отношение к идеологии нацизма
Ася КУЗНЕЦОВА
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Изначально авторы закона выступали за отмену наказания за использование запрещённой символики и атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы и СМИИзначально авторы закона выступали за отмену наказания за использование запрещённой символики и атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы и СМИФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Госдума на пленарном заседании приняла закон, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики, если в нём нет признаков пропаганды.

Законопроект в нижнюю палату внесли депутаты, которых возглавили вице-спикер Пётр Толстой с председателями комитетов по противодействию коррупци, культуре и безопасности Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Документ предполагает внесение изменений в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Изначально авторы закона выступали за отмену наказания за использование запрещённой символики и атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы и СМИ. Также они предлагали убрать ответственность за использование подобной символики в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.

В законопроект внесли и приняли поправку ко второму чтению, в которой предлагалось не распространять ответственность на все случаи использования нацистской символики, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

ИСТОЧНИК KP.RU

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