Госдума приняла закон о разрешении показа нацистской символики без пропаганды

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:19:22+03:00

Изначально авторы закона выступали за отмену наказания за использование запрещённой символики и атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы и СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Её можно использовать в произведениях, которыми формируется негативное отношение к идеологии нацизма

Изменить размер текста: A A

Госдума на пленарном заседании приняла закон, который исключает административную ответственность за использование нацистской символики, если в нём нет признаков пропаганды.

Законопроект в нижнюю палату внесли депутаты, которых возглавили вице-спикер Пётр Толстой с председателями комитетов по противодействию коррупци, культуре и безопасности Василием Пискаревым и Еленой Ямпольской. Документ предполагает внесение изменений в статью 20.3 Кодекса об административных правонарушениях.

Изначально авторы закона выступали за отмену наказания за использование запрещённой символики и атрибутики в произведениях искусства, науки, литературы и СМИ. Также они предлагали убрать ответственность за использование подобной символики в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.

В законопроект внесли и приняли поправку ко второму чтению, в которой предлагалось не распространять ответственность на все случаи использования нацистской символики, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".

ИСТОЧНИК KP.RU