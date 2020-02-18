2020-02-18T15:42:18+03:00
Москва

ВЦИОМ: Большинство москвичей довольны качеством питания в школах

Такие результаты показал недавний опрос
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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68% родителей удовлетворены качеством питания в школах. Об этом в рамках круглого стола, посвященного вопросам организации контроля качества питания столичных школьников и дошкольников, заявил директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. Он отметил, что две трети родителей московских школьников довольны, как питаются их дети в учебное время и только у 28% опрошенных есть претензии к школьным обедам и полдникам.

Согласно данным ВЦИОМ, 72% опрошенных удовлетворены безопасностью школьного питания, 60% - разнообразием блюд в школьных столовых, и 59% - полезностью еды. Чаще всего родители критикуют вкус (26% опрошенных) и разнообразие (24% опрошенных) блюд в школьном рационе.

Отметим, что меры по повышению контроля за качеством детского питания в столице были недавно усилены. Качество продуктов контролируют технические регламенты и санитарные правила (СанПиН 2.4.5.2409-08). Нормативные документы обязывают производителей обеспечивать безопасность продуктов, следить за их составом и пищевой ценностью, а также хранить и транспортировать готовые блюда и сырье так, чтобы это не влияло на их качество. Есть несколько ступеней контроля организации школьного питания. За соблюдением санитарных правил и норм следит Роспотребнадзор, который вправе выписывать предписания об устранении недочетов и штрафовать нарушителей. Ответственность за качество блюд и организацию их продажи несет директор школы.

Кроме того, в образовательных учреждениях работают профильные комиссии по питанию при управляющих советах, в состав которых входят родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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