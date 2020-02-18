2020-02-18T15:38:00+03:00
В мире

Россияне начнут покидать карантинный лайнер в Японии 19 февраля

Ожидается, что 21-го все пассажиры сойдут с судна
Ася КУЗНЕЦОВА
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Сейчас на борту судна находятся 3700 человек, среди которых 24 россиянинаСейчас на борту судна находятся 3700 человек, среди которых 24 россиянинаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россияне, чьи анализы не выявили заражения коронавирусом, начнут сходить с круизного лайнера "Diamond Princess" в Японии уже в среду, 19 февраля. Некоторые из них смогут в этот же день улететь в Россию.

- Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину, - сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Токио.

Ранее сообщалось, что срок двухнедельного карантина, который ввели на круизном лайнере, чтобы остановить распространение коронавируса, заканчивается 19 февраля.

Сейчас на борту судна находятся 3700 человек, среди которых 24 россиянина. Лайнер стоит в порту Йокогамы к югу от Токио. Положительный результат анализов на коронавирус дали тесты 542 человек. Из них у 254 вирус протекал бессимптомно.

Ранее посольство России в Японии сообщило в своём Facebook, что одна россиянка заразилась коронавирусом на Diamond Princess.

Пассажиры Diamond Princess сойдут на берег к 21 февраля.

У гражданки России на круизном лайнере Diamond Princess диагностирован коронавирус.На данный момент общее число зараженных на круизном лайнере составляет 454 человека

ИСТОЧНИК KP.RU

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