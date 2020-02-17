Россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess

У российской пассажирки круизного лайнера Diamond Princess выявлен коронавирус. Информацию подтвердили в посольстве РФ в Японии, у берегов которой в настоящий момент находится судно.

"В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19, коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России", - сообщается на странице дипмиссии в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

В ближайшее время женщину доставят в больницу, где она пройдет курс лечения. Дипломаты продолжают следить за развитием событий и готовы при необходимости оказать гражданам все возможное содействие.

Сайт kp.ru писал, что на борту лайнера изначально было 3,5 тысячи человек из 50 стран мира. Все они оказались заблокированы на корабле в начале месяца после того, как у 80-летнего китайца заметили признаки коронавируса. К понедельнику, 17 февраля, число зараженных обитателей Diamond Princess увеличилось до 454 человек. За последние несколько суток выявлено почти 100 новых случаев.

Стоит отметить, что около 80% пассажиров старше 60 лет. Экипаж состоит из 160 граждан Индии. Россиян на борту около 50, по словам самих пассажиров, и 24, если верить данным посольства.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/760247" frameborder="0"></iframe> Власти Японии эвакуируют пожилых людей с лайнера Diamond Princess.

США пошли навстречу своим гражданам и эвакуируют 380 человек на самолетах. Вывезти людей решила также Канада. Россияне об эвакуации пока не просили. Они остаются на карантине.