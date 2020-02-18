2020-02-18T15:55:15+03:00
Общество

Пора домой: Аномально теплая зима заставит перелетных птиц вернуться на неделю раньше срока

Орнитологи уже предупредили аэропорты о потенциальной опасности
Елена АКИМОВА
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Перелетные птицы могут вернуться домой на неделю раньше привычного срокаПерелетные птицы могут вернуться домой на неделю раньше привычного срокаФото: Алексей СТЕФАНОВ
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Аномально теплая зима уступит место такому же комфортному марту, температура будет на 4 градуса выше нормы и это приведет к тому, что перелетные птицы вернутся домой на неделю раньше срока.

Пока еще рано говорить, что в Россию пришла весна. На календаре февраль, а март у нас традиционно является продолжателем зимнего месяца. Климатическая весна начнется не раньше 20-23 марта.

- Этот показатель на неделю опережает положенные сроки, - комментирует «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Тепло заставит пернатых возвращаться домой раньше времени. Обычно грачи прилетают 18–19 марта, а скворцы, зяблики, жаворонки — 30 марта – 1 апреля.После них из теплых краев возвращаются трясогузки, чибисы, утки, журавли, кукушки. В мае летят иволги, стрижи, перепела. В этом году все сроки прилета птиц сдвинутся как минимум на неделю. Ранее возвращение не должно отрицательно сказаться на пернатых

Снега в этом году мало, а значит пропитания хватит всем. К тому же, тепло заставит раньше начать гнездование и положительно отразится на потомстве, некоторые птицы успеют дважды обзавестись птенцами.

Единственные, кто окажется в зоне риска раньше времени - это аэропорты. Миграционные пути птиц представляют собой серьезные риски для воздушных гаваней.

- Одна из оживленных трасс осенних и весенних перелетов птиц расположена вблизи аэропорта Домодедово. Обычно птицы могут столкнуться с самолетом на низкой высоте, что не приводит к негативным последствиям. Во всех аэропортах орнитологи должны быть наготове и отслеживать начало миграции, — подчеркнул Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в 2020 году весна придет в европейскую часть страны раньше обычного. Синоптики считают, что ее "поторопит" аномально теплая зима, которая в этот раз была больше сопоставима с последними числами марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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