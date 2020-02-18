2020-02-18T16:19:37+03:00
Общество

Синоптик рассказал о погоде на март, апрель и май

Температура воздуха все три месяца будет превышать норму
Елена АКИМОВА
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Температура воздуха этой весной будет на несколько градусов превышать нормуТемпература воздуха этой весной будет на несколько градусов превышать нормуФото: Михаил ФРОЛОВ
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До наступления календарной весны осталось меньше двух недель, но синоптики призывают не торопиться - климатическая весна в центральную Россию придет к 20-23 марта. Сейчас температура воздуха почти на 4 градуса превышает норму, но в марте еще возможны слабые морозы.

- В первый весенний месяц средняя температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса, в апреле на 2–3 градуса, а в мае на 1–3 градуса, - комментирует «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологи уже признают, что зима 2019-2020 была рекордно теплой за всю историю метеонаблюдений. Снежный покров минимален по всей стране, а к марту от него почти ничего не останется.

- Не более нескольких сантиметров и это в десять раз меньше положенного, - заключает Тишковец.

Кстати, аномально теплая зима заставит перелетных птиц вернуться на неделю раньше срока. Орнитологи уже предупредили аэропорты о потенциальной опасности. Рядом с Домодедово пролегает маршрут, которым пернатые пользуются зимой и летом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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