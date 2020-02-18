Китаец купил в России маски на 7 миллионов рублей, но так их и не получил
Жители Китая всеми силами пытаются защититься от коронавируса. Сильно спасают медицинские маски, однако, в стране их становится все меньше и меньше.
Директор одной из компании нашел выход из ситуации. Он решил закупить российские маски и поставить их в Пекин. Мужчина договорился с продавцом масок на «Авито». Они заключили контракт, по которому маски должны быть доставлены в Пекин 17 февраля. За товар китаец отдал семь миллионов рублей. Но в назначенный срок маски так и не пришли.
Тогда заказчик начал звонить продавцу, но его телефон оказался заблокирован. После этого в дело вмешалась полиция, пишет телеканал «360».
Напомним, на 18 февраля в мире зафиксировано 73 335 случаев заражения коронавирусом, 1873 человека погибло, При этом, 12 706 уже благополучно выздоровели и выписались из больниц. Также недавно стало известно, что вирусом заразились двое россиян. Они оказались запертыми на круизном лайнере «Diamond Princess», который с начала февраля стоит у берегов Японии.
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Карта распространения коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU
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