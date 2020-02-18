2020-02-18T19:12:53+03:00
Общество

Китаец купил в России маски на 7 миллионов рублей, но так их и не получил

Мужчину обманул продавец на «Авито»
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Китаец решил закупиться медицинскими масками в России, но оказался обманутКитаец решил закупиться медицинскими масками в России, но оказался обманутФото: REUTERS
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Жители Китая всеми силами пытаются защититься от коронавируса. Сильно спасают медицинские маски, однако, в стране их становится все меньше и меньше.

Директор одной из компании нашел выход из ситуации. Он решил закупить российские маски и поставить их в Пекин. Мужчина договорился с продавцом масок на «Авито». Они заключили контракт, по которому маски должны быть доставлены в Пекин 17 февраля. За товар китаец отдал семь миллионов рублей. Но в назначенный срок маски так и не пришли.

Тогда заказчик начал звонить продавцу, но его телефон оказался заблокирован. После этого в дело вмешалась полиция, пишет телеканал «360».

Напомним, на 18 февраля в мире зафиксировано 73 335 случаев заражения коронавирусом, 1873 человека погибло, При этом, 12 706 уже благополучно выздоровели и выписались из больниц. Также недавно стало известно, что вирусом заразились двое россиян. Они оказались запертыми на круизном лайнере «Diamond Princess», который с начала февраля стоит у берегов Японии.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Карта распространения коронавируса

ИСТОЧНИК KP.RU

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