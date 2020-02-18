Китайский коронавирус, последние новости на 18 февраля 2020 года: в Китае обсуждают новую версию возникновения вируса

Согласно всем доступным данным на утро, 18 февраля, в мире зафиксировано 73 335 случаев заражения коронавирусом нового типа. При этом, 1873 человека погибли, что на 98 больше, чем днем ранее. В то же время, 12 706 уже выписались из больниц, излечившись от болезни - это больше на 1734, чем сутки назад.

Новый коронавирус COVID-2019 начал свой поход не с рынка Хуанань в городе Ухань. Появилась новая версия. Будто бы он вырвался из научной лаборатории, располагающейся рядом с рынком. Информация была опубликована еще 6 февраля, но к этой версии есть слишком много вопросов.

На борту круизного лайнера в числе зараженных коронавирусом нового типа оказалась гражданка России. Тесты дали положительный результат на наличие болезни. И как ожидается, она будет в ближайшее время доставлена в больницу для прохождения курса лечения.

На фоне новостей об эпидемии коронавируса появляются интересные данные. Так, иностранцы в январе 2020 года вложили в экономику Китая 12,68 млрд долларов. Что больше на 2,2%, чем в январе 2019 года.

Власти китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром распространения нового коронавируса Covid-19, запретили местным жителям покидать свои дома. Ограничения касаются не только горожан, но и селян.

А вот в России все спокойно - новых случаев коронавируса в нашей стране за прошедшие сутки зафиксировано не было. Вместе с тем, в России могут усилить ответственность за "побег" из карантина. К слову, накануне в Санкт-Петербурге в больницу вернули пациентку, которая сбежала из карантина по коронавирусу. И до 19 февраля она должна будет вернуться на обследования.

В Китае опровергли смерть главврача одного из временных госпиталей в Ухане от коронавируса. Как заявил представитель департамента здравоохранения китайской провинции Хубэй доктор Лю Чжимин жив, но он в очень тяжелом состоянии и находится в реанимации.

Украина объявила о том, что отправит в Китай спецборт, чтобы эвакуировать 49 украинцев. Кроме того, в самолет возьмут 25 иностранцев. Среди которых будет место и для россиянина, заявил глава МВД Арсен Аваков.

- Я это полностью поддерживаю, поскольку ранее российский самолет забрал нашего украинца, - сказал Аваков.

На сайте KP.RU вышел первый репортаж нашего спецкора Дарьи Асламовой из Пекина. В первой части повествования - рассказ о том, как выглядит столица Китая во время эпидемии коронавируса.

- В 11 утра я просыпаюсь и открываю окна. Понедельник, час пик. Ни одного человека на улице!!! И это центр Пекина! Вижу закрытый Старбакс и еще пару темных забегаловок. Проезжают редкие машины. А еще в декабре, когда я была здесь, все кипело жизнью, - пишет Дарья Асламова в своем материале.

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