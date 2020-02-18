2020-02-18T16:29:09+03:00
Общество

Еще один россиянин заразился коронавирусом на круизном судне в Японии

В посольстве подтвердили случая заражения
Юлия САЛЬНИКОВА
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На борту находятся пассажиры из 50 стран мираНа борту находятся пассажиры из 50 стран мираФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Еще один россиянин заразился коронавирусом на круизном судне, которое стоит с начала февраля у берегов Японии.Таким образом, число граждан РФ, у которых диагностировали вирус нового типа увеличилось до двух человек. Ранее в посольстве России подтвердили, что заражен только один россиянин.

- По данным японских властей, на борту круизного судна, стоящего на рейде в Йокогаме, находятся два гражданина РФ. Посольство принимает меры по выяснению ситуации вокруг наших граждан и готово оказать им всевозможное содействие,- сообщили в посольстве России в Токио.

Коронавирус подтвержден у мужчины, но в больницу он попал вместе с супругой. Сначала тест показал положительный результат на covid-19 у мужа, 17 февраля его отвезли в больницу префектуры Аити. Жену россиянина взяли на особый контроль.

- Течение болезни – без симптомов, чувствует себя нормально. Его супруга, с учетом высокого риска инфицирования, госпитализирована в одну из больниц префектуры Канагава, - сообщили в посольстве России в Японии.

Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

На борту круизного лайнера, который с начала февраля "дрейфует в море", почти 3,5 тысячи человек из 50 стран мира. По данным на 17 февраля, число зараженных обитателей Diamond Princess увеличилось до 454 человек.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ИСТОЧНИК KP.RU

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