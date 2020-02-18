В Минобороны Украины рассчитали "сроки нападения" России

18 Февр. 2020 2020-02-18T18:29:57+03:00

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В министерстве обороны Украины сообщили о "российской грозе" и даже рассчитали сроки "нападения" со стороны Москвы.

- По расчетам ГУР МО Украины, в 2022-2023 лет ударные группировки РФ будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации,- заявил представитель ГУ разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий, его слова приведены на сайте ведомства.

Такие предположения в военном ведомстве Украины сделали, основываясь на том факте, что Россия "модернизирует и обновляет" военную технику, "переоснащает ядерные компоненты", заменяет ракетные системы "Тополь" на "Ярс".

Украинцы не в первые говорят о якобы угрозе со стороны России. Так, в 2018 году опасными посчитали российские вертолеты Ка-52. Угрозой национальной безопасности Украины называют не только военную технику, но и некоторых россиян, например, Захара Прилепина.

ИСТОЧНИК KP.RU