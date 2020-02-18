2020-02-18T20:15:36+03:00
Общество

В России ни один ребёнок не погиб за январь при перевозке школьными автобусами

Количество таких аварий сократилось в прошлом году почти на 10%
Ася КУЗНЕЦОВА
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- За январь в ДТП с перевозкой детей на школьных автобусах не погиб ни один ребёнок. При этом в прошлом году почти на 10% снизилось количество аварий со школьными автобусами. В таких ДТП погиб 1 человек, но не ребёнок, а водитель легковой машины, - сообщил Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Сергей Хранцкевич в эфире программы "Россия в движении" на Радио "Комсомольская правда".

Он также рассказал, что по факту ДТП связанных из-за нарушения правил организованной перевозки групп детей на автобусах Следственный комитет возбуждает уголовные дела. Он также отметил, что за прошлый год в Госавтоинспекцию поступило больше 800 тысяч уведомлений об организации перевозки групп детей автобусами. Более чем 7 тысяч выявлено фактов несоответствия требований к таким перевозкам. А более 13 тысяч таких автобусов сопровождала Госавтоинспекция.

Также полковник Хранцкевич рассказал ведущему программы журналисту Антону Челышеву, что для повышения безопасности перевозки детей совершенствуется действующее законодательство.

- Вот в прошлом году, например, ввели обязательное обозначение автобусов, на которых осуществляется организованная перевозка групп детей. На автобусе ставят оранжевый проблесковый маяк, что тоже привлекает водителей, и особенно в темное время суток.

За 2019 год снизилось количество нарушений в организации перевозки детей в ночное время на 11,4%, а также сократилось число таких перевозок без предварительного уведомления Госавтоинспекции на 14,6%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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