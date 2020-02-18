Поставки одежды и обуви из Китая в Россию нарушены из-за коронавируса

18 Февр. 2020 2020-02-18T23:08:54+03:00

В магазинах пока есть запас товаров на два месяца Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты считают, что наиболее сложная ситуация с поставками одежды из Китая возникнет в марте-мае

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Коронавирус может повлиять на ассортимент в магазинах одежды и обуви в России. Как сообщила Интерфаксу генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс, ситуация в КНР, где коронавирусом заражены больше 73 тысяч человек, эпидемия весной приведет к сбою в поставках товаров.

Это может коснутся многих известных массовых брендов: H&M, Mango, United colors of Benetton,Next, GAP. Дело в том, что эти международные компании имеют производства в Китая. Точно такие же производственные филиалы есть и у российских фирм: Incanto, Befree, Zarina, Zolla, SELA.

- Поставки, которые должны будут прийти в марте - мае, уже частично нарушены. Кому-то удастся это компенсировать наличием существующих запасов товара или перегруппировкой поставщиков,- сообщила ТАСС Анна Лебсак-Клейманс.

По словам эксперта, покупателей вряд ли коснутся эти проблемы, потому что компании будут решать вопрос с поставщиком напрямую, не поднимая цены, к тому же у ретейлеров есть товарный запас на 1,5-2 месяца.

На долю китайского товары в российском импорте товаров индустрии моды приходится 41 процент.

Пока в компаниях продумывают альтернативные варианты поставок на случай, если карантин в Китае затянется. Напомним, власти КНР заявили о снижении случаев заражения коронавирусом и случаев смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU