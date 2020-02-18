2020-02-18T19:01:31+03:00
В мире

В Китае сообщили о самом низком показателе по коронавирусу с января

Но данные о замедлении распространения эпидемии коронавируса в ВОЗ призывают "рассматривать с осторожностью"
Юлия САЛЬНИКОВА
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За пределами Китая было зарегистрировано 827 случаев заболевания, известного как COVID-19, и пять смертейЗа пределами Китая было зарегистрировано 827 случаев заболевания, известного как COVID-19, и пять смертейФото: REUTERS
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В вторник 18 февраля в Китае объявили о самом низком показателе по заражению коронависрумом. Впервые диагноз поставлен 1886 людям - впервые ежедневная цифра упала ниже 2000 с 30 января, сообщают Reuters. Общее число заболевших достигло 72 436 человек.

Ниже оказалось и число смертей от коронавируса - 98. Тогда как начиная с 11 февраля этот показатель не опускался ниже 100. Всего в Китае от нового заболевания скончались уже 1868 человек.

- Данные Китая по-видимому, показывают сокращение новых случаев», но любая очевидная тенденция «должна интерпретироваться очень осторожно, -сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

Такие падения в статистике по короавирусу в Китае считают показателем работы карантинных мер, которые применяют власти КНР. Сами китайцы, чтобы защитить себя и своих близких, бегут из мегаполисов в деревни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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