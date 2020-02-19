2020-02-19T07:49:44+03:00
Экономика

Россия резко сократила вложения в ценные бумаги США

В декабре 2019 года они сократились на $1,5 миллиарда по сравнению с предыдущим месяцем
Ася КУЗНЕЦОВА
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Россия снизила объём вложений в американские гособлигации до $9,974 миллиардов по состоянию на декабрь 2019 годаРоссия снизила объём вложений в американские гособлигации до $9,974 миллиардов по состоянию на декабрь 2019 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия стремительно снизила объём вложений в американские гособлигации до $9,974 миллиардов по состоянию на декабрь 2019 года. В ноябре Россия вложила в госбумаги США на $1,5 миллиарда больше. Это следует из данных на сайте Министерства финансов США.

Сумма долгосрочных облигаций снизилась до $4,27 миллиардов, а краткосрочных - до $5,7 миллиардов. Россия сокращает свои финансовые вложения в американские бумаги с весны 2018 года.

Главным держателем облигаций США является Япония.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в октябре 2019 года Россия вложила в бумаги США на 622 миллиона долларов больше, чем в предыдущем месяце. А в 2018 году Россия сократила свои вложения со $100 до $14 миллиардов. Этот процесс был напрямую связан с санкциями Запада. После их ужесточения российские власти решили подстраховаться и на всякий случай вывести все деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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