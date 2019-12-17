Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

СЕГОДНЯ 04:37 2019-12-17T04:42:18+03:00

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В Минфине США опубликовали отчет о вложениях других стран в государственные облигации. По данным доклада, увеличился объем вложений, держателем которых является Россия. По сравнению с сентябрем 2019 года, сумма, на которую Россия закупила госбумаги США, выросла на 622 миллиона долларов. Это тенденция, начавшаяся еще в августе 2019 года, тогда российские вложения в американские гособлигации впервые за долгое время увеличили до 9,3 миллиардов долларов. В ноябре вложения России в госбумаги США увеличилось до 10,075 миллиардов долларов, из них 7 миллиардов - краткосрочные вложения.

На долю долгосрочных облигаций пришлось 2,57 миллиарда долларов, а краткосрочных - 8,127 миллиарда долларов, как сообщает ТАСС.

Крупнейшим держателем американских госбумаг по-прежнему является Япония - сумма вложений 1,16 триллиона долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU