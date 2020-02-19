Температура в Москве побила новый рекорд

19 Февр. 2020 2020-02-19T08:35:34+03:00

Последний рекорд был установлен в 1949 году. Тогда температура достигла плюс 4,4 градусов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Москве 18 февраля был установлен новый температурный рекорд за последние 70 лет. Тепло в столице достигло 6 градусов.

- Вчера максимальная температура воздуха составила плюс 6,0 градуса. Это новый рекорд этого дня 18 февраля, - сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

Она также отметила, что последний рекорд был установлен в 1949 году. Тогда температура достигла плюс 4,4 градусов.

Ранее сайт kp.ru писал, почему Гидрометцентр последние 25 лет прогнозировал погоду на 8 марта в градусах Фаренгейта.

Также на сайте писали о том, что, по заявлению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в марте придут морозы, но им не стоит удивляться, поскольку холодный первый весенний месяц - это норма, а россиян избаловала нетипично "жаркая" зима.

ИСТОЧНИК KP.RU