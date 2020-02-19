В Подмосковье медсестра забила насмерть пенсионерку

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:33:54+03:00

Женщины жили по соседству, между ними случился конфликт

Изменить размер текста: A A

В московской квартире нашли тело 79-летней женщины, погибшей от ушибов головы и обильной кровопотери, сообщил источник kp.ru.

Пенсионерка погибла в собственном доме за час до приезда полиции, которая установила, что множественные удары головы, из-за которых женщина истекла кровью, стали причиной её смерти.

Вскоре полиция нашла убийцу - 48-летнюю медсестру, жившую в соседней квартире с погибшей. Следствие выяснило, что соседки внезапно поссорились, и медсестра, будучи пьяной, забила насмерть свою пожилую соседку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в Московской больнице женщина зарезала свою соседку по палате за громкий храп. Вбежавшие охранники ещё некоторое время не могли успокоить нападавшую, та кидалась и на других пациентов. И погибшая, и её убийца состояли на учёте в наркодиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU