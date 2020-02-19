2020-02-19T09:33:54+03:00
Происшествия

В Подмосковье медсестра забила насмерть пенсионерку

Женщины жили по соседству, между ними случился конфликт
Ася КУЗНЕЦОВА
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Медсестра забила свою соседку насмерть в ПодмосковьеМедсестра забила свою соседку насмерть в ПодмосковьеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В московской квартире нашли тело 79-летней женщины, погибшей от ушибов головы и обильной кровопотери, сообщил источник kp.ru.

Пенсионерка погибла в собственном доме за час до приезда полиции, которая установила, что множественные удары головы, из-за которых женщина истекла кровью, стали причиной её смерти.

Вскоре полиция нашла убийцу - 48-летнюю медсестру, жившую в соседней квартире с погибшей. Следствие выяснило, что соседки внезапно поссорились, и медсестра, будучи пьяной, забила насмерть свою пожилую соседку.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как в Московской больнице женщина зарезала свою соседку по палате за громкий храп. Вбежавшие охранники ещё некоторое время не могли успокоить нападавшую, та кидалась и на других пациентов. И погибшая, и её убийца состояли на учёте в наркодиспансере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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