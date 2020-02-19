Минстрой предлагает вернуть типовые застройки

19 Февр. 2020 2020-02-19T09:29:56+03:00

Минстрой предлагает вернуться к типовому строительству, но не для всех объектов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это коснется школ, больниц, библиотек и других объектов, которые возводятся на бюджетные деньги

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Минстрой предлагает ввести типовые проекты для возведения школ, больниц, дворцов спорта, библиотек и других объектов, которые возводятся на бюджетные деньги. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс уже готовятся ведомством.

Планируется, что для застройщиков типовые проекты будут предоставляться на безвозмездной основе.

- Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — уточнили «Известиям» в пресс-службе правительства.

В Минстрое отметили, что возрождение института типового строительства поможет снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых за счет бюджета. Речь идет о проектных решениях, которые уже прошли оценку государственной экспертизы и соответствуют «ценовому» критерию эффективности.

- Исключительное право на типовые проектные решения будет принадлежать Российской Федерации. При этом, концепция законопроекта не предполагает обязательного применения типовых проектов всеми застройщиками, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты в целом позитивно отнеслись к предложению, но опасаются, что со временем подобную практику решат применять и при строительстве жилых домов.

Ранее Минстрой предложил признать категорию «ветхое жилье». Сейчас жители таких домов оказываются в подвешенном состоянии. Им не дают новые квартиры для переселения и не помогают с капремонтом.

ИСТОЧНИК KP.RU