Минстрой предлагает вернуть типовые застройки
Минстрой предлагает ввести типовые проекты для возведения школ, больниц, дворцов спорта, библиотек и других объектов, которые возводятся на бюджетные деньги. Соответствующие поправки в Градостроительный кодекс уже готовятся ведомством.
Планируется, что для застройщиков типовые проекты будут предоставляться на безвозмездной основе.
- Законопроект в настоящее время разрабатывается Минстроем России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, — уточнили «Известиям» в пресс-службе правительства.
В Минстрое отметили, что возрождение института типового строительства поможет снизить затраты и ускорить строительство объектов, финансируемых за счет бюджета. Речь идет о проектных решениях, которые уже прошли оценку государственной экспертизы и соответствуют «ценовому» критерию эффективности.
- Исключительное право на типовые проектные решения будет принадлежать Российской Федерации. При этом, концепция законопроекта не предполагает обязательного применения типовых проектов всеми застройщиками, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Эксперты в целом позитивно отнеслись к предложению, но опасаются, что со временем подобную практику решат применять и при строительстве жилых домов.
Ранее Минстрой предложил признать категорию «ветхое жилье». Сейчас жители таких домов оказываются в подвешенном состоянии. Им не дают новые квартиры для переселения и не помогают с капремонтом.
ИСТОЧНИК KP.RU