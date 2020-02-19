2020-02-19T11:30:28+03:00
75 лет Великой Победы

Ветераны ВОВ получат пожизненное право на бесплатный проезд в поездах

Также фронтовиков обеспечат бесплатной мобильной связью
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Ветеранов пожизненно обеспечат бесплатной мобильной связьюВетеранов пожизненно обеспечат бесплатной мобильной связьюФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ветераны Великой Отечественной войны получат пожизненное право на бесплатную мобильную связь на территории РФ и на бесплатный проезд на поездах. Такой подарок решено было преподнести фронтовикам к 75-летию Победы.

Генеральный директор РЖД Олег Белозеров рассказал, что бесплатный проезд на поездах в любую точку нашей страны будет предоставлен не только самим ветеранам, но и их сопровождающим, передает телеканал «360».

«В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда», — заявил Белозеров во время заседания оргкомитета «Наша Победа».

Напомним, ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам, но только на период майских праздников.

Кроме того глава Минкомсвязи Максут Шадаев сообщил, что всем ветеранам выдадут мобильные телефоны и обеспечат их пожизненно бесплатной сотовой связью, включая межгород, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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