2020-02-19T13:00:03+03:00
Политика

Песков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по Сирии

Причиной стало наступление боевиков в сирийском Идлибе
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по СирииПесков: Москву «абсолютно перестало» удовлетворять исполнение сочинских договорённостей по СирииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Москву перестало удовлетворять исполнение сочинских договоренностей с Анкарой по Сирии после наступления боевиков в Идлибе, но России продолжит контакты с Турцией для предотвращения нагнетания ситуации в сирийской провинции. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы были удовлетворены теми договоренностями, которые были достигнуты более года назад в Сочи, это было взаимное удовлетворение. И мы абсолютно перестали быть удовлетворенными после того, как с территории Идлиба начались наступательные действия боевиков (…) На этом наше удовлетворение завершилось», - сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что на данный момент нет планов телефонного разговора между президентами России и Турции, Владимиром Путиным и Реджеп Эрдоганом.

Как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара осталась недовольная результатами переговоров по Идлибу в Москве 18 февраля. Накануне Эрдоган подтвердил слова своего представителя и назвал «вопросом времени» начало военной операции Турции в Идлибе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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