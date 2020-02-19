Эрдоган назвал "вопросом времени" начало военной операции Турции в Идлибе

19 Февр. 2020 2020-02-19T12:39:23+03:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать военную операцию в регионе Фото: REUTERS

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и готова начать военную операцию в регионе.

Эрдоган также заявил, что начало военной операции Турции в Идлибе - это "вопрос времени".

Ранее сайт kp.ru писал о переговорах президентов России и Турции 4 февраля, в ходе которых подробно обсудили ситуацию в Сирии. Встреча прошла по инициативе турецкой стороны. Лидеры выразили "обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации" и договорились принять срочные меры по линии министерств обороны, чтобы повысить эффективность координации действий в Сирии, а также поддерживать продолжение межсирийского диалога.

Затем 12 февраля в телефонном разговоре президенты Эрдоган и Путин обсудили военный конфликт в сирийской провинции Идлиб и урегулирование обстановки в Идлибской зоне деэскалации.

ИСТОЧНИК KP.RU