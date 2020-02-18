Турция разочарована переговорами с Россией по Идлибу
В Анкаре заявили, что не хотят ухудшения отношений с Москвой, но атаки со стороны сирийских войск необходимо предотвратить
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Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что Анкара осталась недовольная результатами переговоров по Идлибу.
При этом Калын отметил, что Турция не хочет ухудшения отношений с Москвой, но атаки сирийских войск, по его мнению, нужно прекратить.
- У нас нет таких целей, как нефть или захват территории. Мы хотим только защитить мирных жителей и добиться стабильности в регионе, - заявил пресс-секретарь Эрдогана.
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ИСТОЧНИК KP.RU