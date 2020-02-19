19 Февр. 2020 2020-02-19T14:27:42+03:00

Рубль ослаб по отношению к евро и доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Мосбиржи евро подорожал на 15 копеек, доллар – на 9 копеек

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Данные Московской биржи на утро среды, 19 февраля, свидетельствуют об ослаблении курса рубля по отношению к доллару и евро.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро к рублю вырос на 15 копеек и достиг отметки в 68,95 рубля. Что касается американской валюты, то она подражала на 9 копейки, поднявшись до 63,9 рубля.

Однако индекс Мосбиржи поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,62% и составил 3092,99 пункта. Индекс РТС также увеличился достиг отметки в 1528,3 пункта.

Напомним, курс рубля находится в шатком состоянии из-за ситуации с коронавирусом. Так 31 января курс рубля упал из-за выявления больных вирусом в России. Через неделю российская валюта укрепилась по отношению к евро и доллару.

ИСТОЧНИК KP.RU