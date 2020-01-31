2020-01-31T21:40:20+03:00
Экономика

Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России

Случаи заражения новой инфекцией зафиксированы в Забайкалье и Тюменской области
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Рубль падает, а нефть растет в ценеРубль падает, а нефть растет в ценеФото: REUTERS
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Курс рубля снизился относительно доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 января. Колебания были зафиксированы после того, как на территории России зарегистрировали два случая заболевания новый типом коронавируса.

Если в 15:32 по мск доллар торговался по 63,5 рубля, а евро - по 70,14 рубля, то к 16:00 американская валюта прибавила 18 копеек и подорожала до 63,68 рубля. Европейская ушла в плюс 25 копеек - до 70,39 рубля.

Цены на нефть, тем временем, пошли вверх. Фьючерсы на сырье марки Brent с поставкой в апреле 2020 года подорожали на 0,1% на бирже ICE в Лондоне и теперь реализуются по 57,4 доллара за баррель.

Эксперты ожидают, что дальнейшее распространение коронавируса может привести к снижению спроса на нефтяную смесь. Сайт kp.ru писал, что Россия обсуждает возможные меры реагирования на такую ситуацию с другими странами-членами ОПЕК+.

Карта распространения коронавируса

«Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

ИСТОЧНИК KP.RU

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