Курс рубля ослаб на фоне выявления больных коронавирусом в России
Курс рубля снизился относительно доллара и евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу, 31 января. Колебания были зафиксированы после того, как на территории России зарегистрировали два случая заболевания новый типом коронавируса.
Если в 15:32 по мск доллар торговался по 63,5 рубля, а евро - по 70,14 рубля, то к 16:00 американская валюта прибавила 18 копеек и подорожала до 63,68 рубля. Европейская ушла в плюс 25 копеек - до 70,39 рубля.
Цены на нефть, тем временем, пошли вверх. Фьючерсы на сырье марки Brent с поставкой в апреле 2020 года подорожали на 0,1% на бирже ICE в Лондоне и теперь реализуются по 57,4 доллара за баррель.
Эксперты ожидают, что дальнейшее распространение коронавируса может привести к снижению спроса на нефтяную смесь. Сайт kp.ru писал, что Россия обсуждает возможные меры реагирования на такую ситуацию с другими странами-членами ОПЕК+.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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