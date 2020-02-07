7 Февр. 2020 2020-02-07T10:50:02+03:00

Курс рубля укрепился по отношению к евро и доллару Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На открытии торгов Московской биржи курс евро подешевел на 6 копеек, доллара – на 7,25 копеек

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После ослабления по итогам торгов в понедельник, 18 февраля, рубль укрепился по отношению к евро и доллару. Такую тенденцию можно было заметить на открытии торгов Московской биржи в пятницу, 7 февраля.

По сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов курс евро к рублю подешевел на 6 копеек до 69,49 рублей. Что касается доллара, то он подешевел на 7,25 копейки и достиг отметки 63,28 рублей.

Стоимость бивалютной корзины опустилась на 4,8 копейки к уровню закрытия понедельника, до 70,15 рубля.

Индекс Мосбиржи также поднялся по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,18% и достиг 3102,14 пункта. Индекс РТС увеличился на 0,2% до отметки в 1542,52 пункта.

Напомним, 3 февраля, курс доллара впервые с 4 декабря 2019 года превысил 64 рубля, но на следующий день американская валюта потеряла в цене 75 копеек и продолжила падение.

ИСТОЧНИК KP.RU