2020-02-19T17:18:36+03:00
Общество

В Минэкономразвития понизили прогнозируемые показатели по численности населения

По прогнозам на 2020 год численность населения России составит 146,8 млн человек вместо 147 млн человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Прогнозы ведомства изменилисьПрогнозы ведомства изменилисьФото: Иван ВИСЛОВ
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В России по данным Росстата на 1 января 2020 года проживает 146 745 098 человек. Но в последние годы разработан ряд социальных программ, направленных на улучшение демографической ситуации. В том числе введение пособий на детей семьям, где детям от 3 до 7 лет, продление программы материнского капитала, а также увеличение этой суммы на 150 тысяч. Кроме того, впервые маткапитал будут выдавать родителям первенцев - об этом в послании Федеральному Собранию в 2020 году заявил президент Владимир Путин.

Однако, программы работают не так быстро. В Минэкономразвития понизили прогнозируемый показатель численности населения:

- На 2020 год до 146,8 млн со 147 млн человек, на 2021 год - до 147 млн со 147,3 млн человек, на 2022 год - до 147,2 млн со 147,7 млн человек,- приводит данные ведомства, внесенные в Госдуму вместе с проектом поправок в бюджет РФ на 2020-2022 годы, ТАСС.

Президент на пресс-конференции в декабре 2019 года говорил, что для улучшения демографической ситуации в стране, необходимо повышать уровень жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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