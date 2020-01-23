Путин рассказал, как семьи смогут получить пособие на детей от 3 до 7 лет

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:37:13+03:00

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В Послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин объявил об увеличении сроков выплат пособия на детей семьям с невысоким доходом. Это пособие существовало и раньше и получило в народе название «путинское пособие», его выдавали семьям уже при рождении первенца, но выплату осуществляли до того, как ребенку исполнится три года. Президент напомнил, что детский сад – это время, когда «ребенок знакомится с вирусами», и маме сложно полноценно работать, поскольку приходится часто брать больничный. Поэтому Владимир Путин продлил срок выплаты этого пособия до 7 лет.

На пособие смогу рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход на человека не превышает одного прожиточного минимума. Выплата составляет половину прожиточного минимума – около 5,5 тысяч рублей в среднем, зависит от региона.

- Главное для людей - не пропустить 31 декабря текущего года. До 31 декабря прийти с соответствующими документами и с заявлением. Если до этого времени люди придут за этой мерой поддержки, то они получат за весь год, начиная с января текущего года,-приводит слова Владимира Путина РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754803" frameborder="0"></iframe> Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

ИСТОЧНИК KP.RU