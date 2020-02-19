2020-02-19T18:23:11+03:00
Общество

В ПФР рассказали о новых правилах получения пенсий

Теперь все выплаты будут поступать исключительно на карту "МИР"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую картуПФР пояснил изменения в получении пенсий на банковскую картуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В ПФР (Пенсионном фонде России) сообщили, что с этого года пенсии будут поступать только на карту "МИР". Пенсионерам, которые получают выплаты с июля 2017 года, банки выдавали эти карты автоматически. Всем остальным, кто все еще получает пенсии через другие платежные системы, придется оформить карты "МИР" до 1 июля 2020 года.

При этом, способ доставки пенсии граждане по-прежнему выбирают сами.

- Пенсионер вправе выбрать организацию, которая занимается доставкой пенсии, а также то, как он будет ее получать: на дому, в кассе доставочной организации или на счет в кредитной организации, - сообщает РИА Новости.

Банковский счет пенсионеры также могут выбирать сами. Только с одним уточнением: если к этому счету привязана карта любой другой платежной системы, кроме карты "МИР", то ПФР перечислит все средства в банк. Затем уже кредитная организация сама уведомит человека о том, что ему необходимо прийти в банк, получить деньги и оформить карту "МИР".

ИСТОЧНИК KP.RU

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