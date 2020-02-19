Самара может стать одним из первых обладателей звания «город трудовой доблести»

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:04:27+03:00

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Самара – бывший Куйбышев, который по праву считался запасной столицей в годы Великой Отечественной войны – в числе первых претендует на получение звания города трудовой доблести. Соответствующий законопроект внес в Думу президент Владимир Путин. Звание получат города, жители и предприятия которых внесли значимый вклад в дело Победы. В Куйбышеве около 50 тыс. тружеников тыла были награждены медалью «За трудовую доблесть», более 44 тыс. человек получили медали «За трудовое отличие», а еще 21,5 тыс человек и предприятий получили Орден Трудового Красного Знамени.

- Я нисколько не сомневаюсь, что Самара достойна этого высокого звания и она должна его получить в числе первых награжденных к 75-летию Победы. Мы с вами должны для этого активно поработать с нашими ветеранскими организациями, с советами ветеранов. Все в эту работу должны быть включены. Безусловно, мы эту инициативу поддерживаем и сделаем все для того, чтобы это высокое звание городу Самаре было присвоено, - отметил зампредседателя Совета Федераций Андрей Турчак.

Губернатор Дмитрий Азаров поблагодарил чиновника за поддержку и отметил, что она может иметь решающее значение в этом вопросе. Сейчас будет организован сбор подписей в поддержку инициативы первыми свои автографы на подписных листах поставили Андрей Турчак, Дмитрий Азаров и герой Советского Союза Владимир Чудайкин.