В Иране погибли от коронавируса два человека: смерть произошла в день объявления о первых зараженных

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:25:44+03:00

В Иране только сегодня 19 февраля объявили о первых заразившихся, сколько людей с ними контактировало, не известно Фото: GLOBAL LOOK PRESS

19 февраля власти страны официально подтвердили, что у заболевших именно коронавирус

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В Иране два человека погибли от коронавируса. В этот же день, 19 февраля, власти официально подтвердили, что у пациентов с подозрением на коронавирус действительно COVID-19. О результатах теста доложил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии в твиттер. Он не уточнил, в каком состоянии находятся пациенты.

Но уже вечером того же дня оба заразившихся скончались.

- К сожалению, оба человека, принимая во внимание их солидный возраст, скончались, - сообщил советник министра здравоохранения Киануш Джаханпура, его слова приводит агенство ISNA.

Число погибших от коронавируса по всему миру превысило 2000 человек. Заражены 75 199 человек, преимущественно это жители материкового Китая. Самая сложная ситуация в провинции Хубэй, столицей которой является город Ухань, откуда и начала распространяться инфекция.

Растет число заразившихся в мире в том числе и из-за ситуации на круизном корабле, который несколько недель стоял у берегов Японии. В списках зараженных два россиянина.

ИСТОЧНИК KP.RU