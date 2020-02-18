2020-02-18T19:26:05+03:00
В мире

У россиянина с лайнера Princess Diamond подтвердился коронавирус, а у его супруги - нет

Семейная пара доставлена в больницу
Мария БЕРК
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14-дневный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов японской Йокогамы, заканчивается 19 февраля.14-дневный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов японской Йокогамы, заканчивается 19 февраля.Фото: REUTERS
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14-дневный карантин на круизном лайнере Diamond Princess, который находится у берегов японской Йокогамы, заканчивается 19 февраля. Но число заболевших на корабле растет. Сейчас в больницах 452 зараженных. При этом у многих из них нет симптомов, характерных коронавирусу: повышенная температура, кашель, боль в груди. Их определили заразившимися по итогам тестов - вирус был обнаружен в крови.

Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Напомним, 24 россиянина находятся на круизном судне, которое угодило в карантин из-за болезни. В понедельник появилась информация, что у одной семейной пары наших граждан на борту лайнера обнаружили коронавирус. Сначала тест дал положительный результат у женщины. Ее госпитализировали. А на следующий день тест выявил болезнь у ее супруга.

- Течение болезни - без симптомов, мужчина чувствует себя нормально, - говорится в сообщении посольства России в Японии.

Правда, позже японские врачи сообщили: повторное обследование россиянки показало, что она не болеет. Тем не менее женщина по-прежнему остается в больнице.

Операция по «освобождению» из карантинного плена продлится три дня и завершится 21 февраля. Фото: REUTERS

Операция по «освобождению» из карантинного плена продлится три дня и завершится 21 февраля.Фото: REUTERS

Остальные пассажиры - незараженные - сойдут на берег 19 февраля. Перед этим им предстоит пройти очередное обследование на коронавирус. Операция по «освобождению» из карантинного плена продлится три дня и завершится 21 февраля.

Палуба и коридоры находящегося в карантине Diamond Princess.

Посольство РФ сейчас обсуждает с японскими властями план возвращения россиян домой. Но уже сейчас понятно, что, скорее всего, это не будет организованная эвакуация.

- Поскольку российские туристы из разных регионов России, и у всех свои планы, они будут возвращаться в соответствии с индивидуальным маршрутом, - заявили наши дипломаты в Японии. Россиянам помогут продлить японскую визу и поменять билеты, чтобы добраться до дома.

Будут ли российские пассажиры помещены уже в России на повторный карантин - пока не ясно. В Роспотребнадзоре и штабе по противодействию коронавирусу не смогли ответить на этот вопрос.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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ИСТОЧНИК KP.RU

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