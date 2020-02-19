Четверо россиян с круизного корабля Westerdam не могут вернуться на Родину из-за ошибки в документах

19 Февр. 2020 2020-02-19T20:10:02+03:00

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Четверо россиян с круизного лайнера Westerdam в Камбоджи пока не смогут вернуться домой. Об этом сообщили в российском посольстве. Круизный корабль отказывались принимать несколько стран из-за страха распространения коронавируса. При этом, ни у одного пассажира заболевание обнаружено не было. Причиной отказа стало то, что лайнер заходил во время путешествия в порт, где на плавательное судно могли входить зараженные.

В итоге добро на заход в порт дала только Камбоджа. Все пассажиры, среди которых были и россияне, сошли на берег. Но вернуться домой не смогут из-за ошибки в документах.

- Запланирован вывоз двумя вечерними авиарейсами примерно 110 указанных туристов. Ввиду возникших с камбоджийской стороны технических ошибок при подготовке необходимых для вылета документов российские граждане пока остаются в г.Пномпень,- сообщили в посольстве России.

В консульстве поддерживают связь с россиянами и местными властями для скорейшего возвращения их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU