2020-02-19T22:06:50+03:00
Общество

Эпидемия коронавируса может вспыхнуть повторно осенью и прийти в Россию

Такой прогноз по развитию ситуации сделали эксперты
Елена АКИМОВА
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Эксперты прогнозируют, что китайский коронавирус вспыхнет с новой силой осенью и дойдет до РоссииЭксперты прогнозируют, что китайский коронавирус вспыхнет с новой силой осенью и дойдет до РоссииФото: REUTERS
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Эксперты прогнозируют, что вторая волна коронавируса может вспыхнуть в октябре. К тому моменту болезнь дойдет до России. Подобный прогноз сделали в Институте медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета.

По словам директора института Александра Лукашева, в Китае скоро эпидемия пойдет на спад, но пока расслабляться рано. Первая волна обошла Россию стороной, но повторная эпидемия может распространиться и на нашу страну.

По последним данным в мире заболело вирусом COVID-2019 более 75 тысяч человек. Жертвами болезни стали более двух тысяч человек.

— Респираторные коронавирусы имеют сезонность с декабря по апрель, поэтому с большой долей вероятности в первую волну пандемии наша страна не попадет, если она не начнется в ближайшие недели, — рассказал «Известиям» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

Рассчитывать, что коронавирус исчезнет сам по себе не стоит. На подобный сценарий приходится не более 50 процентов.

- Вирус продолжит циркулировать по миру и к октябре начнется вторая волна эпидемии, мы вполне может под нее попасть, - заключает специалист.

Ранее было запущено в производство эффективное лекарство от коронавируса. Что это за препарат и каковы перспективы победить болезнь рассказали эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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