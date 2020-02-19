2020-02-19T22:35:01+03:00
Общество

Стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 февраля и 8 Марта

Самыми популярными городами оказались Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород
Елена АКИМОВА
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Названы города, куда россияне планируют отправиться на 8 Марта и 23 февраляНазваны города, куда россияне планируют отправиться на 8 Марта и 23 февраляФото: Михаил ФРОЛОВ
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На предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта многие россияне планируют устроить себе маленькие каникулы и отправиться в путешествие.

Специалисты из АТОР проанализировали самые востребованные направления на данные даты и пришли к выводу, что чаще всего покупают билеты в Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород.

Эти города выбирают не случайно: там можно не только найти экономные варианты проживания, но и вдоволь погулять, посмотреть на достопримечательности.

-Чаще всего в недолгие выходные выбираются на недалекие дистанции и всей семьей, в путешествие берут с собой детей, — рассказал гендиректор одного из российских туроператоров Владимир Лутов.

Кстати, 8 марта в российских офисах отмечают чаще, чем 23 февраля. Что касается подарков, то традиционно мужчинам предпочитают дарить предметы одежда, алкоголь, гаджеты, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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