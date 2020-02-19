Стало известно, куда россияне планируют поехать на 23 февраля и 8 Марта
На предстоящие праздники 23 февраля и 8 Марта многие россияне планируют устроить себе маленькие каникулы и отправиться в путешествие.
Специалисты из АТОР проанализировали самые востребованные направления на данные даты и пришли к выводу, что чаще всего покупают билеты в Санкт-Петербург, Псков и Великий Новгород.
Эти города выбирают не случайно: там можно не только найти экономные варианты проживания, но и вдоволь погулять, посмотреть на достопримечательности.
-Чаще всего в недолгие выходные выбираются на недалекие дистанции и всей семьей, в путешествие берут с собой детей, — рассказал гендиректор одного из российских туроператоров Владимир Лутов.
Кстати, 8 марта в российских офисах отмечают чаще, чем 23 февраля. Что касается подарков, то традиционно мужчинам предпочитают дарить предметы одежда, алкоголь, гаджеты, сообщает телеканал «360».
ИСТОЧНИК KP.RU