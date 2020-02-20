На Украине оппозиция требует отставки кабмина

20 Февр. 2020 2020-02-20T00:03:58+03:00

Такое решение связано с эвакуацией из-за коронавируса иностранных граждан из Китая вместе с украинцами

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Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отставки кабмина Украины. Это связано с решением эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из КНР, где вспыхнула эпидемия коронавируса.

Ранее поступило сообщение о том, что украинские власти эвакуировали 73 человек, как украинцев, так и иностранцев, в связи со вспышкой "китайского вируса".

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ИСТОЧНИК KP.RU